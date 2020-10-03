Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Общественная палата Новосибирской области предлагает ужесточить требования к охране школ и детских садов

вчера 23:55

Фото из открытых источников

В регионе есть проблема с качеством охранных услуг в образовательных учреждениях; общественники хотят изменить ситуацию в корне.

У Общественной палаты Новосибирской области есть вопросы к агентствам, осуществляющим охрану детских садов и школ региона. Согласно 44-ФЗ основной критерий при закупке услуги — цена. Это приводит к тому, что, выиграв тендер, охранные предприятия нанимают самых дешёвых сотрудников, включая пенсионеров без лицензии и опыта. Работа лицензированного опытного охранника стоит дорого.

Но критерий качества не менее важен и согласно изменениям в законах, его весомость при принятии решения будет не ниже 60%.

В Общественной палате региона решено создать рабочую группу по изучению поднятой проблемы, куда войдут представители органов власти, Росгвардии, УФСБ, департамента образования, прокуратуры города Новосибирска, депутаты регионального парламента, члены Совета отцов Новосибирской области и Общественной палаты. Вошла в рабочую группу и региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

Напомним, 8 октября общественники предложили закрыть на карантин все школы Новосибирска.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80939
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
73536
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31797
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31295
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28749
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27680
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25011
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса