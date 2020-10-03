Общественная палата Новосибирской области предлагает ужесточить требования к охране школ и детских садов

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В регионе есть проблема с качеством охранных услуг в образовательных учреждениях; общественники хотят изменить ситуацию в корне.

У Общественной палаты Новосибирской области есть вопросы к агентствам, осуществляющим охрану детских садов и школ региона. Согласно 44-ФЗ основной критерий при закупке услуги — цена. Это приводит к тому, что, выиграв тендер, охранные предприятия нанимают самых дешёвых сотрудников, включая пенсионеров без лицензии и опыта. Работа лицензированного опытного охранника стоит дорого.

Но критерий качества не менее важен и согласно изменениям в законах, его весомость при принятии решения будет не ниже 60%.

В Общественной палате региона решено создать рабочую группу по изучению поднятой проблемы, куда войдут представители органов власти, Росгвардии, УФСБ, департамента образования, прокуратуры города Новосибирска, депутаты регионального парламента, члены Совета отцов Новосибирской области и Общественной палаты. Вошла в рабочую группу и региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

Напомним, 8 октября общественники предложили закрыть на карантин все школы Новосибирска.