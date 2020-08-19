Общественник обратится в СК после поставки сомнительной жидкости вместо антисептика в бурятские школы

Фото из социальных сетей

Для школьников в Бурятии закупили косметическое средство на 60 млн рублей — изначально планировалась покупка антисептика для рук; позже выяснилось, что жидкость не имеет свидетельства о государственной регистрации, а общественник Максим Киреенко обратится в СК для проверки вещества на безопасность.

Сопредседатель бурятского реготделения «Народного фронта» Максим Киреенко обратится с заявлением в Следственный комитет после поставки в республиканские школы косметического средства вместо антисептика для рук. Об этом общественник 8 октября рассказал Сиб.фм. По его словам, правоохранительные органы должны проверить средство на безопасность.

Ранее в своих соцсетях Киреенко опубликовал заметку о том, что в начале сентября минобр Бурятии закупил без конкурса средство Vaitex. Общая сумма двух контрактов составила более 61 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«80 тысяч упаковок этого вещества было развезено по населённым пунктам Республики Бурятия и Улан-Удэ. Сегодня у Министерства образования пытались получить один экземпляр этой бутылочки, чтобы посмотреть, как она выглядит. Но им отказали, сказав, что всё использовано и в наличии больше не осталось. При этом изначально сообщалось, что это запас на 4 месяца», — объяснил Сиб.фм Киреенко.

В своём Facebook общественник говорит, что средство не соответствует рекомендациям санитарных ведомств о наличии 70-80% спирта в основе антисептических средств.

«Смотрим документы на приобретенное средство, а именно протокол испытаний. Средство испытывалось и эффективность доказана против мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, грибка candida albicans (молочница), кишечной палочки escherichia coli, золотистого стафилококка stafilococ auriu (бактерии) и синегнойной палочки pseudomonas aeruginosa (тоже бактерии). Делаем вывод: приобретенное кожное средство не соответствует рекомендация ВОЗ и Роспотребнадзора, эффективность против вирусов не доказана», — комментирует общественник.

Также Максим Киреенко в разговоре с Сиб.фм уточнил, что спустя некоторое время производитель Vaitex (ООО «Новахим», Екатеринбург») ответил на его сообщение и прислал информационное письмо. В нём указано, что средство на момент закупки не имело свидетельства о государственной регистрации.

Более того, производитель пояснил, что этикетка не соответствует составу по той же причине — средство изготовили по рецептуре, которую одобрила лаборатория, которая, по заявлению компании, подтвердила эффективность «антисептика» против коронавируса.

Напомним, в августе власти Новосибирской области выделили около 160 млн рублей на закупку антисептиков в школы.