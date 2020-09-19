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Очередной медведь напугал дачников Кузбасса

сегодня 02:55

Фото из открытых источников

Медвежонок забрёл на дачный участок в Новокузнецком районе; мама – медведица так и не появилась.

На территорию дачных домиков в Карлыке Новокузнецкого района Кузбасса забрёл медвежонок, испугав дачников. О чём пишет Сибдепо со ссылкой на публикации в соцсетях.

Стоит отметить, что и медвежонок испугался людей, взобрался на дерево, где и просидел всю ночь. Пользователей соцсетей удивило то обстоятельство, что медвежонок был один, медведица так и не появилась, что странно: обычно медведицы не отпускают далеко от себя подрастающее поколение.

Это был не первый представитель медвежьего племени, забредший на дачу в Кузбассе. Говорить о нашествии медведей преждевременно, но эпизодов явно больше нормы.

Напомним, 19 сентября прогуливавшийся по дороге в Академгородке глухарь попал под машину.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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