Очередной медведь напугал дачников Кузбасса
Фото из открытых источников
Медвежонок забрёл на дачный участок в Новокузнецком районе; мама – медведица так и не появилась.
На территорию дачных домиков в Карлыке Новокузнецкого района Кузбасса забрёл медвежонок, испугав дачников. О чём пишет Сибдепо со ссылкой на публикации в соцсетях.
Стоит отметить, что и медвежонок испугался людей, взобрался на дерево, где и просидел всю ночь. Пользователей соцсетей удивило то обстоятельство, что медвежонок был один, медведица так и не появилась, что странно: обычно медведицы не отпускают далеко от себя подрастающее поколение.
Это был не первый представитель медвежьего племени, забредший на дачу в Кузбассе. Говорить о нашествии медведей преждевременно, но эпизодов явно больше нормы.
Напомним, 19 сентября прогуливавшийся по дороге в Академгородке глухарь попал под машину.
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