Омский старейший театр драмы объявил о приостановке показа спектаклей из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Омский театр драмы приостановил показ спектаклей из-за коронавируса; во всех помещениях начнутся технические работы и санобработка.

Омский государственный академический театр драмы, открывший новый театральный сезон 22 сентября после снятия ограничений, приостановил показ спектаклей до 21 октября из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении администрации театра.

"Наш самый главный приоритет — здоровье и безопасность сотрудников театра и зрителей. Поэтому в сложившейся эпидемиологической ситуации нами было принято непростое решение. Омский академический театр драмы приостанавливает показ спектаклей с 8 до 21 октября 2020 года включительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

В администрации театра пояснили, что данная мера не является карантином, театр не закрыт. В учреждении будут проводиться технические работы: подготовка декораций, костюмов, машинерии. Вместе с этим проходит ежедневная санобработка всех помещений. Все спектакли, объявленные на эти даты, переносятся на ноябрь по прилагаемому графику.

По состоянию на 7 октября, в Омской области зафиксировано 11,7 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 9,6 тыс. человек, умерли 328 пациентов.

Омский академический театр драмы — старейший театр города Омска, основан в 1874 году. Является постоянным участником "Золотой маски" и российских театральных фестивалей "Реальный театр", "Ново-Сибирский транзит", "Пять вечеров" и других.

Напомним, НОВАТ сообщил об отмене гастролей Большого театра в Новосибирске.