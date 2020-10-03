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Определены важнейшие продукты для пожилых людей

сегодня 21:25

Фото pixabay.com

Организм пожилых нуждается в определённом наборе витаминов и микроэлементов; если их будет не хватать, это приведёт к проблемам со здоровьем.

Белок крайне необходим возрастным людям, помогая сохранять мышцы в тонусе и быстрее восстанавливаться после болезней и травм. Снижает белок риск переломов при падении. Об этом и других необходимых пожилым компонентах пишет Medical Xpress.

Белок можно получать не только с мясом, но и сыром, орехами и семечками. Сыр снабдит организм целым набором витаминов и микроэлементами, включая кальций (он укрепляет кости, что важно для пожилых). Сыр необязательно есть как таковой, можно добавлять его в салаты, супы, макароны, картофельное пюре. С орехами и семенами организма получит, кроме белка, полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы – это снизит вероятность диабета второго типа или сердечно – сосудистых заболеваний.

В завтрак стоит включить яйца и рыбу. Последняя порадует ещё и жирной кислотой омега-3.

Напомним, 7 октября в Новосибирской области пожилым людям предложили оздоровительные курсы в центре реабилитации.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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