Определены важнейшие продукты для пожилых людей
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Организм пожилых нуждается в определённом наборе витаминов и микроэлементов; если их будет не хватать, это приведёт к проблемам со здоровьем.
Белок крайне необходим возрастным людям, помогая сохранять мышцы в тонусе и быстрее восстанавливаться после болезней и травм. Снижает белок риск переломов при падении. Об этом и других необходимых пожилым компонентах пишет Medical Xpress.
Белок можно получать не только с мясом, но и сыром, орехами и семечками. Сыр снабдит организм целым набором витаминов и микроэлементами, включая кальций (он укрепляет кости, что важно для пожилых). Сыр необязательно есть как таковой, можно добавлять его в салаты, супы, макароны, картофельное пюре. С орехами и семенами организма получит, кроме белка, полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы – это снизит вероятность диабета второго типа или сердечно – сосудистых заболеваний.
В завтрак стоит включить яйца и рыбу. Последняя порадует ещё и жирной кислотой омега-3.
Напомним, 7 октября в Новосибирской области пожилым людям предложили оздоровительные курсы в центре реабилитации.
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