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Патриарх Кирилл отправился на карантин из-за коронавируса

сегодня 16:32

Фото с сайта pixabay.com

Глава РПЦ контактировал с заражённым; патриарх отменил визит в Троице-Сергиеву лавру.

Глава Русской православной церкви Патриарх московский и всея Руси Кирилл отправился на карантин после контакта с больным с коронавирусом. Такое заявление сделано на сайте РПЦ.

В заявлении от имени патриарха сказано о глубочайшем сожалении из-за отмены традиционного визита в Троице-Сергиеву лавру. Глава РПЦ не сможет разделить «радость молитвенного общения» с прихожанами и священнослужителями. Сейчас Кирилл находится на карантине, точная дата окончания временного режима самоизоляции для главы всех православных христиан не называется.

Напомним, ранее в Новосибирской области коронавирусом заразился депутат заксобрания.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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коронавирус

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