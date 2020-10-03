Патриарх Кирилл отправился на карантин из-за коронавируса

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Глава РПЦ контактировал с заражённым; патриарх отменил визит в Троице-Сергиеву лавру.

Глава Русской православной церкви Патриарх московский и всея Руси Кирилл отправился на карантин после контакта с больным с коронавирусом. Такое заявление сделано на сайте РПЦ.

В заявлении от имени патриарха сказано о глубочайшем сожалении из-за отмены традиционного визита в Троице-Сергиеву лавру. Глава РПЦ не сможет разделить «радость молитвенного общения» с прихожанами и священнослужителями. Сейчас Кирилл находится на карантине, точная дата окончания временного режима самоизоляции для главы всех православных христиан не называется.

Напомним, ранее в Новосибирской области коронавирусом заразился депутат заксобрания.