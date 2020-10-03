Перевернувшаяся «Газель» заблокировала движение на одной из улиц Новосибирска

Фото службы "АСТ-54"

Грузовик и кроссовер столкнулись в Новосибирске; после столкновения одна из машин перевернулась на крышу.

В Октябрьской районе Новосибирска произошло ДТП. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

“ДТП с участием ГАЗели и кроссовера произошло у перекрёстка Бориса Богаткова и Гаранина. В результате происшествия грузовичок с бортовым кузовом оказался лежать на крыше. Находившиеся в автомобиле металлические бочки выкатились на проезжую часть. Кроссовер, в свою очередь, пропахав газон и проломив забор, оказался на тротуаре с критическими повреждениями передней части”, — говорится в сообщении.

В результате аварии оказалось блокировано движение по улице Василия Старощука. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

Напомним, трёхлетняя малышка пострадала в ДТП в Новосибирске.