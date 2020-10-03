ПФР изменил правила выдачи пособия 12000 рублей
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Изменились правила оформления выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми людьми; заявления принимаются в электронном виде.
Пенсионный фонд РФ изменил порядок оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Теперь граждане могут оформить это пособие без личного посещения клиентской службы ПФР. Это касается компенсационных выплатах по уходу* за нетрудоспособными гражданами (к числу нетрудоспособных относятся инвалиды 1 группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе, и граждане, достигшие 80 лет), а также о ежемесячных выплатах по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.
Данный вид помощь положен неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход. При этом они должны получать пенсию либо пособие по безработице.
Для оформления выплат нужно подать заявление в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь идёт не о ребёнке-инвалиде – там согласие не требуется), на осуществление за ним ухода конкретным лицом. Такое согласие можно оформить отдельным документом или дать его по телефону.
В рамках межведомственного взаимодействия госорганы проверят всю необходимую информацию. Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.
*Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 1 440 рублей за каждое лицо, за которым осуществляется уход. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы зависит от категории лица, осуществляющего уход. Если уход осуществляют родители (усыновители) либо опекуны (попечители), размер выплаты с учетом районного коэффициента в Новосибирской области составляет 12 тысяч рублей. Если уход осуществляет другое лицо, то размер выплаты — 1 440 рублей в месяц.
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