Пир во время коронавируса: кинотеатры и цирки в Кузбассе возобновляют работу после полугода перерыва

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Кинотеатры и цирки в Кузбассе возобновляют работу после полугода перерыва; между киносеансами должен быть перерыв не менее 30 минут для проветривания помещения.

Власти Кемеровской области разрешили кинотеатрам, театрам, концертным залам и циркам возобновить работу после более чем полугода простоя в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса. Рассадка зрителей должна быть организована с соблюдением социальной дистанции, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

«Оперативный штаб одобрил решение о смягчении ограничений, касающихся работы кинотеатров, театров и концертных залов в области. При этом работа заведений будет разрешена только с условием исполнения рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. В частности, рассаживать зрителей необходимо с учетом социальной дистанции (правило не распространяется на лиц, пришедших вместе). Между киносеансами должен быть перерыв не менее 30 минут для проветривания помещения. Также зрителям должны предоставлять одноразовые 3D-очки», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым и опубликовано в четверг на официальном сайте регионального правительства. Оно вступает в силу с момента опубликования.

В документе уточняется, что зрители во время сеансов должны находиться в защитных масках и при входе в кинозалы обязательно измерять температуру. Также распоряжение разрешает возобновить работу детских игровых центров с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В Кузбассе кинотеатры, театры и цирки были закрыты в самом начале пандемии — с 28 марта — и не работают уже более полугода. В летний период часть учреждений работала в формате кинотеатров под открытым небом и в вечернее время до конца сентября проводила киносеансы на улице, пока позволяла погода.

Кузбасс с конца июля демонстрирует один из самых значительных в Сибирском федеральном округе прирост инфицированных. По итогам сентября число заразившихся в регионе за месяц увеличилось на 54 %. По данным регионального оперативного штаба, на 8 октября в Кузбассе зарегистрировано 11 361 случай заражения коронавирусом, в том числе 168 за последние сутки, 135 пациентов умерли, 7 902 выздоровели.

Напомним, в Кузбассе вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей из-за второй волны коронавируса.