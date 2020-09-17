Плоскостопие – опаснее, чем принято думать
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К плоскостопию отношение не очень серьёзное – неопасный для здоровья и жизни недостаток; в мире плоскостопие есть у 40% — 80% человечества.
Плоскостопие фигурирует и в анекдотах, как некое недоразумение. Врачи и учёные открыли, что это – не такое уж и безобидное отклонение от нормы.
Плоскостопие может вызывать боли в спине, проблемы с сердцем и даже вызывать неправильный прикус: это далеко не полный перечень бед. Об этом российским СМИ рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.
Эволюционно стопы стали своего рода рессорами при прямохождении, гася нагрузки и удары, которые иначе повреждали бы всё тело. Плоскостопие «выключает» эту функцию и сотрясения приходятся на организм, негативно влияя на внутренние органы, вплоть до мозга. Способствует плоскостопие артрозу, сколиозу, радикулиту, остеохондрозу и межпозвоночным грыжам. Страдают и сами стопы – пяточные шпоры и косточки, растущие у основания большого пальца доставляют немало неприятностей и встречаются не так уж редко.
Плоскостопие нарушает биомеханику организма, что приводит, как минимум, к напряжению «лишних» групп мышц, что приводит к мышечным зажимам. Они, в свою очередь, дают широкий спектр негатива, вплоть до нарушения снабжения кровью головного мозга.
Обращаться с проблемами стоп следует к подиатру, поясняет Ольга Чижевская. Применять ортопедические стельки стоит только специально сделанные по вашим ногам.
Напомним, 17 сентября врачи предложили уделять внимание состоянию ног как диагностике диабета.
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