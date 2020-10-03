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По Сибири прокатилась волна землетрясений

сегодня 14:28

Фото pixabay.com

В двух регионах Сибири зафиксированы подземные толчки; магнитуда одного из них составила 3 балла.

В Бурятии и Горном Алтае произошли подземные толчки. Об этом сообщили региональные филиалы Единой Геофизической службы РАН.

В Бурятии землетрясение магнитудой 3 балла произошло в Северо-Байкальском районе. Подземный толчок был зарегистрирован 7 октября в 22:49 по местному времени. Эпицентр находился в 150 км от озера Байкал.

На Алтае эпицентр землетрясения находился в 155 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Подземный толчок был зафиксирован 8 октября в 01:23 по местному времени. Магнитуда составила 2,4 балла.

Напомним, 3 октября мощное землетрясение произошло в Хакасии.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Сибирь
землетрясения
Республика Алтай
Бурятия

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