По Сибири прокатилась волна землетрясений

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В двух регионах Сибири зафиксированы подземные толчки; магнитуда одного из них составила 3 балла.

В Бурятии и Горном Алтае произошли подземные толчки. Об этом сообщили региональные филиалы Единой Геофизической службы РАН.

В Бурятии землетрясение магнитудой 3 балла произошло в Северо-Байкальском районе. Подземный толчок был зарегистрирован 7 октября в 22:49 по местному времени. Эпицентр находился в 150 км от озера Байкал.

На Алтае эпицентр землетрясения находился в 155 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Подземный толчок был зафиксирован 8 октября в 01:23 по местному времени. Магнитуда составила 2,4 балла.

Напомним, 3 октября мощное землетрясение произошло в Хакасии.