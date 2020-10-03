Погода в Новосибирске на 8 октября: минусовая температура и снег

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске продолжается погода, похожая на зиму; сегодня ожидается снег и понижение температуры.

В четверг, 8 октября, в Новосибирске снова будет снег. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. Согласно прогнозу синоптиков, снег может начаться во второй половине дня. Также ожидается понижение температуры до -1 градуса днём. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду.