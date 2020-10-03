Пособие 10000: кто получит новые детские выплаты в Новосибирске

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Выплаты могут получить только некоторые новосибирские семьи; размер пособия составляет более 10 000 рублей.

Ежемесячное пособие могу получать новосибирские семьи, в которых родился третий ребёнок. Размер выплат составляет 10 479 рублей. Такая информация представлена на сайте правительства региона.

«Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 третьего и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-летнего возраста», – говорится на сайте.

Ранее на сайте правительства появилась информация, что на выплаты государство дополнительно выделит 4 млрд рублей. Это связано с тем, что после обновления данных количество получателей увеличилось.

Напомним, накануне сибирячка пожаловалась, что ей не выплачивают детские пособия вовремя и она не может накормить детей.