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Пособие 10000: кто получит новые детские выплаты в Новосибирске

сегодня 11:55

Фото с сайта pixabay.com

Выплаты могут получить только некоторые новосибирские семьи; размер пособия составляет более 10 000 рублей.

Ежемесячное пособие могу получать новосибирские семьи, в которых родился третий ребёнок. Размер выплат составляет 10 479 рублей. Такая информация представлена на сайте правительства региона.

«Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 третьего и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-летнего возраста», – говорится на сайте.

Ранее на сайте правительства появилась информация, что на выплаты государство дополнительно выделит 4 млрд рублей. Это связано с тем, что после обновления данных количество получателей увеличилось.

Напомним, накануне сибирячка пожаловалась, что ей не выплачивают детские пособия вовремя и она не может накормить детей.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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