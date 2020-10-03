Пособие 10000: кто получит новые выплаты в октябре

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Материальную поддержку в размере 10 000 рублей получают многодетные семьи; правительство выделило дополнительные 4 млрд рублей на выплаты в октябре.

Более 4 млрд рублей кабмин выделил на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок. Дополнительное финансирование потребовалось после того, как список получателей пополнился новыми семьями. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Размер пособия составляет 10,4 тысячи рублей по России. Деньги выплачиваются при рождении третьего ребёнка и последующих детей.

Пособие получают семьи, у которых среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели. Выплаты прекращаются, когда ребёнок достигает трёхлетнего возраста.

Напомним, в октябре семьям нужно написать повторное заявление на ряд детских выплат.