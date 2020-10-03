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Пособие 12 тысяч рублей: пенсионный фонд рассказал о новых правилах выплаты по уходу за детьми

сегодня 14:35

Фото с сайта pixabay.com

Правила оформления выплаты по уходу за нетрудоспособными и пожилыми людьми изменились; подать заявление теперь можно онлайн.

Порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми изменил ПФР. Теперь подать заявку можно через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Оформить пособия можно без личного посещения клиентской службы ПФР. Изменение затронет следующие выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами*: инвалидам I группы, престарелым гражданам, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе, и гражданам, достигшим 80 лет.

Также подать заявки онлайн теперь смогут люди, получающие ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Такая мера социальной поддержки положена неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются уходом. При этом нужно получать пенсию или пособие по безработице.

Чтобы получать выплаты, нужно подать заявление в электронной форме. Понадобится и согласие нуждающегося в уходе гражданина (согласие ребёнка-инвалида не потребуется). Его можно дать по телефону или оформить отдельным документом.

Государственные органы проверят необходимую информацию. Пособие выплачивается вместе с пенсией гражданину, за которым осуществляется уход.

В рамках межведомственного взаимодействия госорганы проверят всю необходимую информацию. Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.

*Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 1 440 рублей за каждое лицо, за которым осуществляется уход. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы зависит от категории лица, осуществляющего уход. Если уход осуществляют родители (усыновители) либо опекуны (попечители), размер выплаты с учетом районного коэффициента в Новосибирской области составляет 12 тысяч рублей. Если уход осуществляет другое лицо, то размер выплаты — 1 440 рублей в месяц.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Пенсионный фонд
пособия
ПФР

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