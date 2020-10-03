Пособие на детей от 3 до 7 лет: как оформить ежемесячные выплаты

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Выплаты на детей возрастом от 3 до 7 лет получают малоимущие семьи; подать заявление можно дистанционно.

Малоимущие семьи, в которых есть дети возрастом от 3 до 7 лет, получают ежемесячное пособие. Размер выплаты составляет половину прожиточного минимума на ребёнка. Оформить заявление можно и дистанционно.

При этом есть несколько условий:

- среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в регионе;

- заявитель и ребёнок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

Подать заявление можно лично в МФЦ, или в соответствующем разделе на сайте госуслуг. Понадобится предоставить реквизиты банковского счёта, куда будут перечислять деньги. Это может быть карта «МИР» или же счёт, к которому не привязаны карты (например, сберегательный счёт).

Напомним, некоторым семьям нужно написать повторное заявление для получения детских пособий.