Пособие на детей от 3 до 7 лет: как оформить выплаты в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Деньги на детей возрастом от 3 до 7 лет выплачиваются малоимущим семьям Новосибирска; подать заявление на пособие можно онлайн.

Ежемесячное пособие на детей возрастом от 3 до 7 лет получают малоимущие семьи Новосибирска. Размер выплат составляет 6,018 рублей, половину от прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

На выплаты могут рассчитывать те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребёнка. При этом региональные выплаты, назначенные ранее, будут перечисляться в полном объёме.

Подать заявление в Новосибирске можно через портал госуслуг, в электронном виде, обратиться в МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства.

При этом есть ряд условий:

- среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в регионе;

- заявитель и ребёнок должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.

Для назначения выплат понадобится предоставит и реквизиты банковского счёта. Туда будут перечислятся пособия. Это может быть карта «МИР» или не привязанный к банковской карте счёт.

Напомним, многодетные семьи Новосибирска могут получать детские выплаты в размере 10,4 тысяч рублей.