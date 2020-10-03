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Пособия на детей задерживают: куда пожаловаться

сегодня 13:12

Фото с сайта pixabay.com

Детские пособия должны выплачивать вовремя по действующему законодательству; если средства задерживают, то необходимо обратиться в соответствующие инстанции.

Российские семьи получают ряд выплат на детей, которые определил Минздравсоцразвития РФ. Если деньги приходят не вовремя, нужно обратиться в территориальный орган Фонда соцстрахования России.

Родители могут получать следующие пособия: единовременную выплату при рождении ребёнка; ежемесячно – деньги по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет; на ребёнка военнослужащего, находящегося в войсках по призыву; по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет.

Помимо этого, установлены и региональные выплаты. Узнать о них можно на сайте местного правительства или Фонда социального страхования. Обратиться за информацией можно и в местное управление органа соцзащиты.

Если работодатель задерживает выплаты, можно пожаловаться на него в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту регистрации работодателя в качестве страхователя.

Ещё один вариант – обратиться в региональную трудовую инспекцию или сразу в суд. После разбирательств работодателя ждёт как минимум штраф. В серьёзных случаях могут завести уголовное дело.

Напомним, накануне сибирячка пожаловалась на регулярные задержки выплаты детских пособий.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
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