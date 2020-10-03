Правила выдачи пособий изменились, больницу оштрафовали, сибирячки бьют рекорды красоты, а новосибирцы бегут от града: главные новости 8 октября – в одном материале

Фотографии с сайтов pixabay.com и 41.mchs.gov.ru, Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; правила выдачи пособий изменились, больницу оштрафовали, сибирячки бьют рекорды красоты, а новосибирцы бегут от града.

По Сибири прокатилась волна землетрясений, расследование экологической катастрофы на Камчатке продолжается, а новосибирцы теперь смогут делать селфи с луны! Главные события дня – в нашем обзорном материале.

Помощь сотрудникам на удалёнке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости проработать вопрос о компенсации части расходов сотрудникам на удалённой работе.

Переведённым на удалёнку сотрудникам предлагают давать сухие пайки и компенсировать коммунальные расходы.

Изменение правил выдачи пособий

Изменились правила оформления выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Теперь заявления принимаются в электронном виде.

Экологическая катастрофа на Камчатке: новые подробности

Учёные назвали примерную площадь загрязнения океана на Камчатке.

Исследователям удалось взять пробы воды и выброшенных на берег биологических образцов в районе бухты Опасной, расположенной в 20 километрах южнее зоны бедствия.

Волна землетрясений

В Бурятии и Горном Алтае произошли подземные толчки. Об этом сообщили региональные филиалы Единой Геофизической службы РАН.

В Бурятии землетрясение магнитудой 3 балла произошло в Северо-Байкальском районе.

Штраф за неправильное лечение

Искитимская районная больница получила штраф в 100 тысяч рублей за целую серию нарушений санитарных норм. Кроме того, в корпусе больницы не были разведены потоки пациентов, заражённых коронавирусом, и лиц с другими заболеваниями.

Борьба за жизнь ребёнка

Жительница Новосибирска, переехавшая два года назад из Казахстана, борется за жизнь своей восьмилетней дочери. Ребёнка с хронической почечной недостаточностью поместили в реанимацию, а после этого не могли принять в областной больнице из-за отсутствия документов.

Сиб.фм пообщался с матерью девочки – ребёнка перевели в нужную больницу, но борьба за её жизнь ещё не закончилась.

За 50 миллионов долларов

Компания Mail.ru Group станет владельцем половины акций разработчика игр из Новосибирска. Парень создал компанию Deus Craft в 2003 году.

Топ конкурса «Мисс Офис — 2020»

На сайте федерального конкурса «Мисс Офис — 2020» продолжается голосование за участниц. В полуфинал прошли три девушки из Новосибирска, а одна из сибирячек — Дарья Шестопалова — попала в топ-10 по количеству набранных голосов.

Селфи с Луны

Новый арт-объект появится в Новосибирске — инсталляция с «Притяжением Луны».

Космический корабль из автомобиля УАЗ появится на въезде в город со стороны аэропорта Толмачёво.

Непогода застала врасплох

Метель, снегопад и мелкий град накрыли сегодня Новосибирск. Как это было, смотрите в нашем материале!