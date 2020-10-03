Разработчика игр из Новосибирска купят за $ 50 млн

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Компания Mail.ru Group станет владельцем половины акций разработчика; компания Deus Craft создана в Новосибирске в 2003 году.

Новосибирского разработчика игр Deus Craft покупает компания Mail.ru Group. Такие данные сообщают новосибирские СМИ.

Новосибирский разработчик игр для мобильных платформ и персональных компьютеров. Ожидается, что в рамках сделки компания получил аванс в размере 14 миллионов долларов, а также отсроченный платёж в размере 35 млн долларов. Максимальная выплата будет сделана по итогам первого квартала, если ежемесячный доход достигнет 15 млн долларов.

«Сделка завершится в октябре и будет отражена в управленческой отчетности Mail.ru Group за 3-й квартал 2020 года», — сообщили в компании.

Оставшийся пакет акций останется у менеджмента Deus Craft. Менеджерский состав студии останется неизменным.

Компания Deus Craft создана в Новосибирске в 2003 году. Её штат составляет более 70 человек.