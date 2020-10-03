Реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске проведут по дендроплану

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дендроплан, отражающий состояние деревьев в Первомайском сквере, разработали специалисты ботанического сада; документ уже передан архитекторам для дальнейшей реконструкции парка.

Дендроплан, который поможет максимально безопасно и эффективно провести реконструкцию Первомайского сквера, разработали в Новосибирске. Исследование проводили эксперты группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального сибирского ботанического сада. Об этом на пресс-конференции 8 октября рассказала заммэра города Анна Терешкова.

«Перед началом работ мы в обязательном порядке заказываем такое независимое исследование, чтобы ни одно дерево не пострадало, а итоговый результат радовал горожан», — уточнила она.







Как рассказал специалист ботанического сада Юрий Овчинников, сквер был заложен в 30-х годах, поэтому большое количество растений находится в запущенном состоянии.

«Некоторые деревья конфликтуют друг с другом, некоторые просто не видны человеческому глазу, потому что банально заросли. И наша задача заключалась в том, чтобы диагностировать каждое растение и дать рекомендации по его дальнейшей судьбе», — сказал эксперт.

На итоговом дендроплане отмечены все деревья, кустарники сквера. К документу прилагается ведомость с описанием состояния растений и рекомендациями, позволяющие составить комплекс мероприятий по реконструкции зелёных насаждений.

«Были выделены старовозрастные деревья – ровесники сквера, особо ценные экземпляры, а также деревья, которые требуют замены, и деревья, которые мешают нормальному развитию остальных растений», — уточнил Овчинников.







Полученные данные будут предоставлены архитекторам, которые займутся разработкой концепции реконструкции исторического общественного пространства.

Напомним, ранее в Тимирязевском сквере Новосибирска было спилено несколько аварийных деревьев.