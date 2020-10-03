Росприроднадзор обнаружил превышение концентрации трех веществ в пробах воды на Камчатке

Фото из открытых источников

Росприроднадзор обнаружил превышение концентрации трех веществ в пробах воды на Камчатке; уровень фосфат-ионов превышен в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, фенола — в 2,9 раза.

Выехавшими на место загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке специалистами Росприроднадзора зафиксировано превышение железа, фенола и фосфат-иона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза", — говорится в сообщении.

По данным Росприроднадзора, превышения зафиксированы не только Авачинском заливе, но и в ближайших реках: Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Ранее специалисты выявили превышение допустимого содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Позднее загрязнение было выявлено еще на трех участках акватории Авачинского залива, а факты гибели морских обитателей выявили в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также бухте Бабья.

Напомним, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках изучения последствий экологического бедствия в регионе назвали площадь загрязнения океана на Камчатке.