Россия – Швеция 8 октября 2020: где смотреть, прогнозы на матч, ставки букмекеров

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Игра Россия – Швеция, прогнозы на матч и где смотреть; шведы не особо мотивированы на победу, россияне же будут играть перед своими многочисленными болельщиками.

8 октября в Москве на «ВТБ-Арене» состоится товарищеский матч Россия — Швеция. Начало — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Букмекеры считают, что матч Россия — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на то, что обе забьют, можно за 1.90. Ставки на пенальти принимаются за 2.95, на удаление — за 10.0, а на гол в первые 15 минут — за 3.60.

Соперник российской футбольной дружине хорошо знаком. За последние шесть лет со Швецией Россия пересекалась четырежды — по два раза в квалификации Евро-2016 и первом розыгрыше Лиги наций.

Отметим, что изначально поединок был запланирован на 28 марта, в планы вмешался коронавирус. Потом предполагалось, что он пройдёт в Швеции, однако правительство страны долго не отвечало на запрос местной футбольной федерации с просьбой снять запрет на въезд для футболистов сборной России.

В итоге играть будут в Москве, на «ВЭБ Арене». В соответствии с недавними рекомендациями УЕФА стадион можно будет заполнить на 30 %, а это целых 9 тысяч человек. Звуковая поддержка должна ощущаться, что станет большим подспорьем.

Состав у шведов крепкий, целый ряд футболистов выступает в топ-5 лигах Европы. Есть и хорошо знакомые любителям РПЛ исполнители: Виктор Классон, Кристофер Олссон и Маркус Берг из «Краснодара», Джордан Ларссон из «Спартака», а также Карл Старфельт из «Рубина». Двое последних впервые вызваны в национальную команду.

Сборной Швеции эта игра не особенно нужна, ведь впереди важнейший матч с Хорватией в Лиге наций. Хорваты — единственный конкурент шведов за третье место и сохранение прописки в элитном дивизионе. Сборная России же будет играть перед своими болельщиками, а Станислав Черчесов не склонен к широкой ротации. Думается, за счёт разницы мотиваций россияне тут как минимум не проиграют.

Напомним, сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 38-го на 32-е место, имея в своём активе 1 485 очков.