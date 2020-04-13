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Россияне недовольны качеством колбасы и бензина

сегодня 00:30

Фото pixabay.com

Выяснилось, какие товары вызывают больше всего негатива у граждан низким качеством; опрос провели в Роскачестве.

Сотрудники Роскачества выяснили названия продуктов и товаров, вызывающих наибольшее неудовольствие у россиян. В продуктовом секторе первое место антирейтинга — у колбасы, 43% респондентов недовольны сочетанием цены и качества. На три процента отстали мясные консервы и 31% недовольных набрали замороженные полуфабрикаты.

Из непродовольственных товаров больше всего недовольных бензином – его ценой и качеством недовольны 66%. Не устраивает россиян низкое качество обуви (довольны только 32%) и детских игрушек (31%).

Напомним, 13 апреля колбаса вошла в число продуктов, часто воруемых из магазинов новосибирцами.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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