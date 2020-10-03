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Россияне увиливают от просьб начальству об увеличении зарплаты

сегодня 02:10

Фото из открытых источников

Граждане находят различные отговорки, чтобы не обращаться к руководству с вопросами об увеличении зарплаты; в частности, россияне уверены, что начальство само заметит усердие и достойно оценит его.

Сервис «Работа.ру» провёл в октябре среди более 3000 граждан исследование отношения россиян к необходимости просить повышения зарплаты.

Стесняются просить более высокую зарплату 27%, ещё 17% уверены, что руководство сочтёт их неблагодарными и отношение к работнику испортится. Зато 40% уверены, что нет необходимости просить начальство – он само заметит усердие и повысит зарплату по собственной инициативе.

Еще 40% жителей России указали, что им нет необходимости просить повышения — работодатель сам заметит их рост и поощрит его прибавкой. 16% опрошенных отметили, что и так довольны своей зарплатой. Инициативу со стороны исключительно работодателя ожидает 34%, но 16% готовы просить повышения раз в полгода. Каждый третий уверен, что говорить о росте зарплаты стоит не чаще раза в год, 17% — и вовсе называют срок в 1,5 – 2 года.

Напомним, 5 октября названы российские города с самыми высокими зарплатами.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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