Рысёнок забрался на баню и завалился спать: милое фото

Фото с сайта PIXABAY.COM, Анны Егоровой «Чита.ру»

Рысёнок проспал на крыше бани в деревне несколько часов; местные жители уже видели котёнка в окрестностях несколько раз.

В Забайкальском крае жители одного из сёл сняли на фото милого рысёнка, который пришёл на крышу бани и мирно уснул.





Как сообщил портал «Чита.ру», инцидент произошёл в селе Новый Дурулгуй Ононского района утром 7 октября. Милый, но опасный зверёк забрался на крышу бани и проспал около семи часов. Встревоженные местные жители звали на помощь сотрудников МЧС, главу местной администрации, а также просто прохожих.

Достать рысёнка не смогли, он сбежал. Что стало с малышом – неизвестно. Местные жители также рассказали, что котёнка видели в окрестностях села несколькими днями ранее.

Напомним, ранее домашняя кошка в Новосибирском зоопарке выкормила дикого рысёнка.