Сексолог рассказала, как повысить потенцию и усилить оргазм

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Специалист рассказала, как можно повысить потенцию и усилить свой оргазм; публикуем полезные упражнения, советы по питанию и другие рекомендации сексолога.

Одними из самых важных факторов во всей мужской сексуальности является как физическое, так и психологическое здоровье. Об этом заявила сексолог Оксана Ефремова, передаёт портал fakty.com.ua.

Возможные причины проблем

По мнению специалиста, проблемы в постели могут сигнализировать о плохом здоровье. И лучше всего обратиться к эндокринологу, неврологу или просто к терапевту. Оксана Ефремова также отметила, что хотя бы раз в год нужно обращаться к андрологу в рамках профилактики.

«Я категорически против самолечения, препаратов — аптечных или из сексшопа. Они часто имеют системное действие на весь организм, что может привести, например, к инфаркту или к более серьёзным проблемам. Любые препараты необходимо принимать только после рекомендаций врача. У многих из них есть сильные побочные эффекты», — отметила сексолог.

Она также подчеркнула, что переживать о разовой неудаче не стоит. Задумываться о наличии проблемы и её решении стоит тогда, когда речь идёт о систематическом повторении подобных случаев.

Волнение, стресс, усталость, плохой сон или чрезмерное влечение к партнёрше — всё это может стать причиной случайного срыва.

Как усилить потенцию и повысить либидо

Ключом к повышению потенции, по словам специалиста, являются здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

Либидо не будет в восторге от перекусов на ходу и фастфуда, а также от чрезмерного употребления алкоголя. Обогатить свой рацион лучше жирной рыбой, авокадо, морепродуктами, грецкими орехами, шпинатом и овощами.

Также потенция имеет не лучшие отношения с сахаром, поэтому и его количество лучше минимизировать. К слову, чрезмерное употребление сладкого приводит к ожирению, а это враг для тестостерона, который необходим для крепкой потенции.

Курение лучше бросать. А что же касается вина, то бокал красного несколько раз в неделю только поможет.

Профилактика: массажи

По словам сексолога Ефремовой, отличной профилактикой могут быть массажи.

«Это могут быть орально-мануальные ласки во время секса. Также это могут быть массажёры или вакуумные помпы, если нет противопоказаний. Они направлены на работу с капиллярами. Можно использовать подходящие вам кремы и гели, которые наносятся на половой член. Эти средства призваны усиливать приток крови и имеют или охлаждающий, или согревающий эффект», — отмечает сексолог.

Практики и упражнения помогут

По словам специалиста, для того чтобы усилить потенцию, необходимо сделать ставку на упражнения, которые призваны прокачать сердечно-сосудистую систему.

Отлично подойдут ходьба, ходьба по лестнице, приседания и упражнения для ягодиц.

Кроме того, мужчинам стоит обратить своё внимание на упражнение Кегеля.

Напомним, 7 сентября сексолог рассказал об идее ужина, способного повысить потенцию и пробудить сексуальное желание обоих партнёров.