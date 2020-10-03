«Сибирь» – «Салават Юлаев»: время матча, где смотреть, котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейная команда «Сибирь» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» сегодня, 8 октября; букмекеры не отдают явного предпочтения ни одному клубу.

«Сибирь» встретится с «Салаватом Юлаевым» в Уфе уже сегодня в 21:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Новосибирцы закончили серию домашних матчей и на первом же выезде встретятся с одним из лидеров конференции «Салаватом Юлаевым». Результат по играм на ЛДС «Сибирь» – 2:2. Обыграть удалось «Автомобилист» (6:4) и «Торпедо» (4:2). Питерский СКА взял реванш за обидное поражение в городе на Неве (4:6), а «Северсталь» вырвала победу в серии бросков (2:3).

По итогам 14-ти матчей «Сибирь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Команда набрала 12 очков.

«Салават Юлаев» проиграл предыдущий матч «Ак Барсу» (1:4). Ранее команда разгромила «Нефтехимик» (4:1). «Юлаевцы» явно метят в лидеры – отставание от лидера конференции «Авангарда» составляет всего три очка. Уфимцы занимают четвёртое место в таблице, набрав 18 очков после 14-ти матчей.

С 2018 года команды сыграли шесть матчей. Общий счёт – 4:2 в пользу «Сибири».

В этот раз букмекеры не уверены в победе «Сибири» или «Салавата Юлаева». На обе команды можно поставить с коэффициентом 2.45. Ничья в основное время оценивается в 4.30.

Напомним, до 12 сентября «Сибирь» сыграет в трёх российских городах, после чего вернётся на домашнюю арену.