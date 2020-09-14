Сибирь впереди России всей: названы регионы, где россиянки больше всего готовы рожать вторых детей

Названы регионы, где россиянки больше всего готовы рожать вторых детей; на первом месте рейтинга Тува и Сибирь в целом.

Росстат опубликовал данные, в каких российских регионах вторые дети у женщин самые желанные. Наибольший суммарный коэффициент рождаемости вторых детей отмечается в Республике Тыва (0,82 детей на одну женщину), Ненецком автономном округе (0,74) и Сахалинской области (0,71).

Вместе с тем один из самых высоких показателей — в Ханты-Мансийском автономном округе (0,65) и Еврейской автономной области (0,65).

В свою очередь, минимальные цифры зафиксированы в Ингушетии (0,38), Ленинградской области (0,39) и Карачаево-Черкесии (0,44). Чуть лучше (0,45) ситуация обстоит в Тульской, Смоленской, Орловской и Воронежской областях.

В среднем по России коэффициент рождаемости вторых детей стал меньше и составил 0,53 (в 2018 году — 0,58).

Суммарный коэффициент рождаемости — это показатель того, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Он учитывает сохранение в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в периоде.

Напомним, российские власти увеличат россиянам материнский капитал на первого и второго ребёнка.