Сибирячка вошла в топ-10 конкурса «Мисс Офис – 2020»

Фото с сайта "Мисс Офис - 2020"

Жительница Новосибирска Дарья Шестопалова вошла в топ-10 федерального конкурса "Мисс Офис — 2020"; голосование за участниц продлится до 15 октября.

На сайте федерального конкурса "Мисс Офис — 2020" продолжается голосование за участниц. В полуфинал прошли три девушки из Новосибирска, а одна из сибирячек — Дарья Шестопалова — попала в топ-10 по количеству набранных голосов. Об этом сообщили организаторы проекта.

В этом году на конкурс "Мисс Офис" было подано 32 000 заявок, проведено 50 кастингов и определено 114 полуфиналисток. В финал пройдут только 30 девушек — 25 будут выбраны по итогам интернет-голосования, ещё пятерых определят организаторы.

28-летняя Дарья Шестопалова из Новосибирска работает координатором отдела мерчендайзинга в компании "Негоция". На сегодняшний день у девушки — самая мощная группа поддержки.

"СПАСИБО КАЖДОМУ за поддержку. Осталось продержаться ещё две недели, — написала Дарья на своей странице "ВКонтакте". — Напоминаю, что голосование продлится до 15 октября, включительно. Именно от вас зависит, продолжу ли я борьбу за титул «Мисс Офис — 2020».

Кроме Дарьи Шестопаловой, Новосибирск на конкурсе представляют 26-летняя Анна Локтионова — главный специалист по подбору персонала в ПАО Банк "ФК Открытие", а также Екатерина Микушина — менеджер отдела продаж в ООО "Е1".

Напомним, 9 октября в Новосибирске выберут самую красивую сотрудницу УИС.