«Состояние критическое»: как в Новосибирске спасают тяжелобольную девочку из Казахстана

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Жительница Новосибирска, переехавшая два года назад из Казахстана, борется за жизнь своей восьмилетней дочери. Ребёнка с хронической почечной недостаточностью поместили в реанимацию, а после этого не могли принять в областной больнице из-за отсутствия документов. Сиб.фм пообщался с матерью девочки – ребёнка перевели в нужную больницу, но борьба за её жизнь ещё не закончилась.

В Новосибирске врачи спасают восьмилетнюю девочку с хронической почечной недостаточностью. Как рассказала Сиб.фм мать маленькой Виолетты Алёна Тагарифуллина, сейчас её дочь в тяжёлом состоянии. Однако ещё вчера шансов на спасение практически не оставалось — врачи Детской городской клинической больницы утверждали, что Виолетта проживёт не больше трёх дней. Причина была в том, что девочке было необходимо попасть в областную больницу, где ей могли бы помочь.

«Сейчас мы идём на диализ, ребёнок три дня лежал в реанимации в больнице на Вертковской. Она сама не может в туалет ходить, ей при помощи трубки очищают кровь — идёт полная интоксикация, и ребёнок в критическом состоянии. В дальнейшем у нас будет трансплантация почек», — говорит в разговоре с корреспондентом Сиб.фм Алёна Тагарифуллина.

Пока Виолетта находилась в реанимации, её мать пыталась добиться перевода в областную больницу, однако ей мешало одно препятствие — отсутствие российского гражданства и вместе с ним полиса ОМС. Без него, рассказывает Алёна Тагарифуллина, принимать её отказывались даже на платной основе.

«Всё упирается в этот ОМС. Сказали, что если я его сделаю, то со мной будут по-другому разговаривать и всё будет бесплатно. Сегодня получилось перевести благодаря огласке в областную больницу. Сейчас я нахожусь в УФМС, чтобы получить вид на жительство, без которого не получится оформить ОМС. На это нужно две-три недели. В это же время Виолетта уже лежит в областной больнице. Я пока не знаю, делают ли диализ, но врачи сказали, что проведут консилиум с медиками из детской больницы, которые два года нас лечили», — продолжает Алёна.

Накануне родственница девочки опубликовала в социальных сетях пост, который стал своеобразным криком о помощи. В нём говорилось, что ребёнок не проживёт больше трёх дней без срочного медицинского вмешательства.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем Виолетты начались вовсе не сегодня. Первые признаки болезни проявились ещё два года назад, когда семья переехала в Новосибирск. Мать девочки вспоминает, что это стало для неё неожиданностью.

«Всё было нормально, ребёнок был здоров, и ничего не предвещало беды. Но однажды я заметила, что она отекает сильно. Мы нашли нефролога, платно сдали все анализы, попали на скорой в детскую больницу № 1. Там мы пролежали три месяца, потом состояние улучшилось и нас отправили домой. Затем начался рецидив, и сейчас уже четыре месяца мы снова в больнице. Это очень длительное и тяжёлое лечение», — вспоминает женщина.

Также родственники семьи решили обратиться за помощью к детскому омбудсмену Новосибирской области Надежде Болтенко. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм она рассказала, что контролирует сложившуюся ситуацию.

«Мы обязательно будем следить за семьёй в дальнейшем. Сегодня ребёнка уже перевели в областную больницу, а маме помогут с получением вида на жительство, ОМС, а потом гражданства. Мы работаем ради детей, поэтому нельзя допускать, чтобы у них были проблемы из-за отсутствия гражданства у родителей. Раньше семья уже оказывалась в подобной ситуации, но ребёнок хронически болен, поэтому экстренной помощи не всегда достаточно и нужно длительное лечение», — прокомментировала Болтенко.

Сейчас Виолетта всё ещё находится в тяжёлом состоянии, за её жизнь продолжают бороться врачи.