Спасатели достали из погреба пенсионерку со сломанными ногами

Фото и видео «МАСС Новосибирск»

Пожилая женщина упала в погреб частного дома в Новосибирске; чтобы достать её, пришлось вызвать спасателей.

В среду, 7 октября, спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в погреб частного дома в Новосибирске. Об этом сообщила муниципально-аварийная служба города.

Пенсионерка упала в погреб в частном доме, расположенном на улице Амурской в Ленинском районе. По предварительным данным, женщина при падении сломала обе ноги и получила сильный ушиб.

«Один из спасателей в изолирующем дыхательном аппарате спустился в погреб, расположенный под домом, и осмотрел женщину. Спасатели спустили в погреб эвакуационный щит. Женщину прочно увязали верёвками к щиту и подняли на поверхность, где ей была оказана помощь врачей бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Напомним, внедорожник упал в ремонтную яму в Новосибирске.