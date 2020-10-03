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Столичный «Спартак» может быть наказан штрафом в 500 тысяч за нарушение профилактики коронавируса

сегодня 03:55

Фото pixabay.com

Матч на «Открытие Арена» прошёл с нарушениями профилактических мер; «Спартак» и его руководство могут поплатиться за это серьёзным штрафом.

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщает о претензиях к ФК «Спартак» относительно нарушения мер профилактики коронавируса во время матча на «Открытие Арена» 3 октября. Стадион вмещает 45 000 человек, загрузка в тот день была свыше 20 700 болельщиков. Ни социальная дистанция, ни масочный режим не соблюдались. В результате ФК «Спартак» и его гендиректор могут заплатить штраф в 500 000 рублей.

Напомним, 6 октября стало известно о намерении РПЛ закрыть все стадионы из-за коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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