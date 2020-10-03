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Стремительный рост: в Новосибирске 92 человека за сутки заразились COVID-19

сегодня 12:21

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 92 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирске за минувшие сутки; в реанимациях находятся 86 пациентов.

Стремительный рост заражений COVID-19 отмечается в Новосибирской области: если 7 октября коронавирус нашли у 82 жителей за сутки, то 8 октября — уже у 92 человек. Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявлено 13 795 случаев COVID-19, в том числе у 841 ребёнка.

«Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет», — уточнили в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

В отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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