Таинственное исчезновение мусора в Самаре привело к уголовному делу

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В Самаре возбудили уголовное дело из-за таинственного исчезновения мусора промышленных объемов; его следы могут вести в Санкт-Петербург и Тюмень.

Сотрудники МВД заподозрили мошенничество при работе строительной компании "ПК "Оборонтех" из Санкт-Петербурга и тюменской "СКИТ-Урал" в Самаре. Они перекладывали четыре участка теплосетей в 63-м регионе, сообщает sova.info.



- При проверке организации предоставили талоны об оплате за утилизацию строительного мусора на двух полигонах. Но талоны похожи на поддельные, а на полигонах отрицают, что мусор принимали на утилизацию, — рассказали в правоохранительных органах.



Известно, что руководителем подрядной компании "СКИТ-Урал" является Айдар Ильясов.



Ранее, в декабре 2019-го и апреле 2020 года, мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении коммерческого подкупа в 350 тысяч от общей суммы в 1,2 млн рублей от работников железной дороги за невыявление демонтажа участка теплотрассы. Позже в материалах дела появился второй эпизод — о получении денег за то, чтобы никто не заметил нарушений при перекладке четырех участков теплотрасс. В правоохранительных органах считают, что все это могло привести к возникновению ЧС техногенного характера в Самаре. Пока идет следствие.

Напомним, недавно в областном центре в получении взятки обвинили сотрудника муниципального предприятия "Инженерная служба". Предполагается, что он за деньги обещал не проверять готовность системы отопления к зиме.