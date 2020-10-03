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Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ: где будет кастинг для девушек

сегодня 17:35

Фото: телеканал ТНТ

ТНТ рассекретил имя нового героя восьмого сезона шоу «Холостяк»; им станет Тимати — один из самых знаменитых и богатых российских селебрити.

Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну. Шоу «Холостяк» с Тимати выйдет в эфир весной, сейчас идёт кастинг девушек, которые поборются за сердце музыканта и бизнесмена.

Каждый новый сезон «Холостяка» окружает множество слухов и предположений о том, кто же будет новым героем одного из самых обсуждаемых шоу на российском ТВ. Восьмой сезон проекта не стал исключением: весь последний месяц СМИ то и дело записывали в герои проекта известных актеров, блогеров и музыкантов.

Но все же новым Холостяком ТНТ станет, действительно, самый завидный жених страны – Тимур Юнусов!

Тимур Юнусов (Тимати) — один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes. Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star, под именем которого существует музыкальный лейбл, сеть ресторанов, автомоек, тату-салон и барбершоп, линия одежды. Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?

«Холостяк» — один из самых обсуждаемых проектов российского ТВ, который идет на телеканале ТНТ. Это не просто романтическое шоу о том, как один из самых завидных холостяков страны ищет свою вторую половину. «Холостяк» — реалити о выборе спутника жизни и о том, как важно и сложно его сделать правильно.

Кастинг в проект на сайте https://holostyak.ru/ идет полным ходом. Изменить свою жизнь и завоевать сердце самого Тимура может каждая девушка.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

ТНТ
Холостяк
Тимати

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