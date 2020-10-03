У сотрудников станции переливания крови в Братске нашли коронавирус

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На одной из станций переливания крови у нескольких сотрудников нашли ковид; перебоев с запасами не ожидается.

Станция переливания крови в городе Братске в Иркутской области временно будет в рамках режима самоизоляции. У сотрудников учреждения нашли коронавирус, сообщает пресс-служба администрации региона.

Также из-за выявления заболевших с 7 по 12 октября не будет осуществляться забор крови у доноров.

По словам и.о. главного врача ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Михаила Зазнобова, из-за этой меры перебоев с выдачей компонентов крови на братской станции переливания крови нет. Выдачу крови в Братске будет осуществлять другой филиал. Запасы позволят обеспечить потребности медицинских организаций города и района.

«Филиал полностью обеспечен необходимыми компонентами крови. При необходимости в Братск их доставят из других филиалов областной станции переливания крови», – сказал Михаил Зазнобов.

Напомним, учёные сказали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу.