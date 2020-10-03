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Убийца новосибирского журналиста Лучанского не смог обжаловать приговор

сегодня 17:05

Фото с сайта pixabay.com

Суд также отказал вдове погибшего в изменении суммы моральной компенсации; Антон Лучанский умер под колёсами «Мерседеса» 30 марта.

Убийца новосибирского журналиста Антона Лучанского Никита Лазьков не смог обжаловать свой приговор. Об этом пишут новосибирские СМИ.

Областной суд отказал 27-летнему Лазькову в апелляции на приговор Калининского районного суда Новосибирска. Также без изменений оставлена и сумма моральной компенсации в 1,5 млн рублей, которую взыскали с убийцы.

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что не планирует в дальнейшем судиться. Представители Никиты Лазькова заявили, что будут и далее пробовать оспорить вердикт служителей Фемиды.

Смертельное ДТП произошло 30 марта. Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» под управлением молодого новосибирца сбил Антона Лучанского, когда тот выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. Экспертиза установила, что в крови Лазькова были наркотики. Позже Калининский районный суд приговорил виновника аварии к 6,5 годам колонии общего режима.

Напомним, ранее Антону Лучанскому вручили посмертно премию «Литера».

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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