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Учащиеся Высшего колледжа информатики НГУ перешли на дистанционное обучение

сегодня 12:11

Фото cinsuru.blogspot.com

В ВКИ НГУ перевели учеников на дистанционку; это решение будет действовать месяц.

В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ перевели на дистанционное обучение. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе НГУ.

По информации пресс-службы, это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ. Это решение принято на месяц — до 8 ноября включительно.

При этом, есть ли зараженные среди сотрудников и учеников колледжа, сотрудники пресс-службы ответить не смогли.

Напомним, количество школ на карантине из-за коронавируса в Бердске резко выросло.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

НГУ
коронавирус

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