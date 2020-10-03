Учащиеся Высшего колледжа информатики НГУ перешли на дистанционное обучение

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В ВКИ НГУ перевели учеников на дистанционку; это решение будет действовать месяц.

В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ перевели на дистанционное обучение. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе НГУ.

По информации пресс-службы, это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ. Это решение принято на месяц — до 8 ноября включительно.

При этом, есть ли зараженные среди сотрудников и учеников колледжа, сотрудники пресс-службы ответить не смогли.

Напомним, количество школ на карантине из-за коронавируса в Бердске резко выросло.