Учащиеся Высшего колледжа информатики НГУ перешли на дистанционное обучение
Фото cinsuru.blogspot.com
В ВКИ НГУ перевели учеников на дистанционку; это решение будет действовать месяц.
В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ перевели на дистанционное обучение. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе НГУ.
По информации пресс-службы, это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ. Это решение принято на месяц — до 8 ноября включительно.
При этом, есть ли зараженные среди сотрудников и учеников колледжа, сотрудники пресс-службы ответить не смогли.
Напомним, количество школ на карантине из-за коронавируса в Бердске резко выросло.
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