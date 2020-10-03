Учёные назвали площадь загрязнения океана на Камчатке

Фото 41.mchs.gov.ru

Учёные назвали примерную площадь загрязнения океана на Камчатке; исследователям удалось взять пробы воды и выброшенных на берег биологических образцов в районе бухты Опасной, расположенной в 20 километрах южнее зоны бедствия.

Во время экспедиции на Камчатку учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках изучения последствий экологического бедствия в регионе совершили облёт прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С борта вертолёта они провели аэросъёмку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения, которое предположительно могло привести к массовой гибели морских организмов.

Как сообщает пресс-служба университета, оценены масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям тёмно-зелёного оттенка. При этом во время облёта удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной.

«Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега. Этот след «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении», — подчёркивается в сообщении пресс-службы университета.

Также в рамках экспедиции исследователям удалось взять пробы воды и выброшенных на берег биологических образцов в районе бухты Опасной, расположенной в 20 километрах южнее Авачинской губы. Образцы направят во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН.

Масштабное экологическое бедствие случилось на востоке Камчатки на рубеже сентября-октября — побережье Авачинского залива завалило трупами морских животных, а сёрферы почувствовали симптомы отравления и ожоги глаз. Выдвигается множество версий случившегося: от ЧП на Тихоокеанском флоте, аварии на неопознанном судне, утечка с полигона ядохимикатов, до вулканической активности и даже «странного поведения водорослей».

Напомним, накануне учёные заявили о странных отложениях в реке, впадающей в акваторию Камчатки.