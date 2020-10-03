Учёные не подтвердили версию об утечке топлива с военного полигона

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Версия об утечке военного топлива с полигона на Камчатке не подтвердилась; учёные продолжают выяснять причины массовой гибели водных обитателей.

Учёные Дальневосточного федерального университета, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива с полигона или во время военных учений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проректора вуза Дмитрия Земцова.

По его словам, учёные не наблюдают на поверхности воды характерной плёнки и запаха, который мог бы появиться в случае пролива топлива. Анализ космических снимков также не выявил нефтяных загрязнений .

«Пробы воды, отправленные ранее в Москву, показывают превышение содержания фенола в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 3,6 раза, но для массовой гибели гидробионтов этого слишком мало», — отметил Земцов.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту экологической катастрофы на Камчатке.