В Алтайском крае реконструировали сцену Драмтеатра им. Шукшина к 100-летнему юбилею

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В Алтайском крае реконструировали сцену Драмтеатра им. Шукшина; театральные подмостки уже буквально "дышали на ладан".

В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина полностью реконструированы сцена и ее основные механизмы. Как сообщила на пресс-конференции директор театра Любовь Березина, это позволит удобнее и безопаснее работать актерам, организовывать постановки в современном формате.

"Нам выделили денег на реконструкцию круга и кольца движущиеся, крутящиеся части сцены — сценическое оборудование, которое нам нужно, чтобы работали спецэффекты. Старое оборудование которое извлекли специалисты, ремонту не подлежало — фактически это был металлолом, металлу почти 50 лет, так что все механизмы были заменены", — цитирует Березину ТАСС.

По ее словам, средства, которые были направлены из бюджета региона на все работы, составили 35 млн рублей. Она пояснила, что ранее помощник режиссера должен был крутить ручки, чтобы приводить механизмы в движение — теперь их оставили как запасные, а основное управление происходит с электронного пульта со специальным программным обеспечением.

"Не будет шума механизмов, который приходилось глушить музыкой, поворотные круг и кольцо, на которых во время постановок могут находиться актеры, будут двигаться плавно — раньше артистам периодически приходилось удерживать равновесие при остановке площадок", — уточнила Березина.

Стоит отметить, обновление позволит расширить творческий потенциал и осуществлять смелые задумки режиссеров — теперь процессы запрограммированы и автоматизированы. Реконструкция — это подарок к 100-летнему юбилею театра драмы, который отметят в 2021 году.

Напомним, 8 октября омский старейший Театр драмы объявил о приостановке показа спектаклей из-за коронавируса.