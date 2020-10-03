В Барнауле появилось необычное метро

Фото с сайта altairegion22.ru

Арт-проект визуализирует миф о существовании подземки в Барнауле; горожанам предлагают принять участие в фотоконкурсе.

В Барнауле запустили необычный арт-проект. Согласно идее авторов, в разных частях города появились изображения станций метро и поездов. Таким необычным способом участники проекта визуализировали миф о существовании подземки в Барнауле.

«В Барнауле появилось метро. Правда, всего одна линия и та нарисованная», — такую информацию опубликовало у себя на странице в Instagram региональное правительство.

Организаторы арт-метро отметили, что новая ветка метро – это шесть 3D-рисунков в разных частях Барнаула. Станции нового арт-метро носят интересные названия.

Например, есть «Речной вокзал», «Павловская», «Малаховская» и другие.

Отмечается, что сделав креативные фотографии на фоне станций, можно выиграть денежный приз и билеты на престижный фестиваль уличной культуры Street vision.

Напомним, 3 октября мужчина развеселил своим загадочным образом пассажиров новосибирского метро.