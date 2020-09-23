В Бурятии завершён сложный ремонт дороги, длившийся годами

Фото сайт правительства Республики Бурятия

На севере Бурятии завершен долгожданный ремонт дороги, длившийся три года; протяженность участка — 9 километров.

Участок автодороги Романовка — Багдарин на севере Бурятии открыт после капитального ремонта, длившегося три года. Завершить работы удалось благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минтранспорта.

"Сегодня состоялось открытие автомобильной дороги Романовка — Багдарин (км 164 + 300 — км 173 + 300) в Баунтовском эвенкийском районе на севере Бурятии. Участок региональной автодороги протяженностью более 9 км был отремонтирован за три года на общую сумму около 315,5 млн рублей", — сказали в министерстве.

Региональная трасса Романовка — Багдарин служит основной артерией между населенными пунктами на севере республики. До ремонта аварийный участок постоянно размывало осадками, местные жители испытывали трудности при передвижении между поселками.

Ремонт был начат в 2017 году и закончен в срок благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", информирует ТАСС.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, проект охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.

Напомним, дорогу до новосибирской деревни Бородавкино отремонтируют за счёт федерального бюджета.