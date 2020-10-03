В Госдуме предложили компенсировать сотрудникам на удалёнке траты на обеды и электроэнергию

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Переведённым на удаленку сотрудникам предлагают давать сухие пайки и компенсировать коммунальные расходы; работая из дома, некоторые россияне лишаются бесплатных обедов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости проработать вопрос о компенсации расходов сотрудникам на удаленной работе на обеды, воду и электроэнергию. Об этом депутат сообщил в ходе пресс-конференции на тему «О ситуации с коронавирусом в России и проблематике COVID-19».

«Вот есть вопросы, которые нужно отработать. Почему человек должен сидеть дома, тратить свою электроэнергию, потому что компьютер работает, расходовать свою воду. На некоторых работах кормят за счет предприятий, так вы сухим пайком тогда давайте, если человек дома работает. Вот это все надо отрабатывать», — отметил Онищенко.

Из-за подъёма заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти обязывают работодателя перевести часть персонала на удаленный режим работы. Если такое требование властями не введено, перевод допускается только по соглашению сторон.

Напомним, в Москве с 5 октября вводится обязательный режим удалённой работы и к 28 числу на него должны быть переведены не менее трети работников столицы.