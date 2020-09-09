В Красноярском крае началась вакцинация медиков от коронавируса

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В Красноярском крае началась вакцинация медиков от коронавируса; "Спутник V" введут в два этапа — вторичное прививание проведут через три недели.

Вакцинация от коронавируса врачей, работающих в так называемой "красной зоне", началась в Красноярском крае, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Началась вакцинация от COVID-19 медицинских работников, которые в силу профессиональной деятельности имеют максимальный контакт с пациентами (скорая медицинская помощь, работники "ковидных" госпиталей, врачи-инфекционисты). Всего за полторы недели первое введение новой вакцины от коронавирусной инфекции получат 42 человека", — сообщили в Минздраве.

Вакцину вводят в два этапа — вторичное введение производится через 21 день. Всех претендентов обследовали на наличие антител к коронавирусу. Перед иммунизацией осуществляется осмотр, термометрия, оценка состояния здоровья, оформляется добровольное информированное согласие и допуск к вакцинации. Вся информация о привитых в обязательном порядке будет внесена в Регистр вакцинированных от коронавируса.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Согласно инструкции, возрастной ценз — с 18 до 60 лет. До конца декабря в край поступит в общей сложности 2 482 дозы вакцины.

Отечественную вакцину "Спутник V" регионы России начали получать в сентябре. Первыми предполагается прививать лиц из групп риска. Более массовый охват планируется к концу года.

По данным оперативного регионального штаба на 7 октября, в Красноярском крае выявили почти 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 15,7 тыс. человек выздоровели. 565 человек умерли.

Напомним, началась вакцинация первых москвичей в рамках исследования препарата от коронавируса.