В нынешнем году выплату за первого ребёнка получили на 6 000 новосибирских семей больше

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Ежемесячные выплаты в 12 037 рублей установлены в 2018 году; они осуществляются в рамках нацпроекта «Демография».

В текущем году эту выплату на первого ребёнка получили 18 262 семьи против 12 570 семей за весь прошлый год. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, отметивший, что осуществление нацпроекта «Демография» контролируется правительством Новосибирской области.

Есть и ещё одна выплата: на ребёнка в молодой семье. На первого положено 6 000 рублей, на второго и третьего – с шагом 6000 рублей. Эту выплату уже получили 8986 семей при плановом показателе 15200 ячеек общества.

Есть и областной семейный капитал в 108 160 рублей, за 9 месяцев 2020 года выделено 2593 сертификатов, использовано 2359. Кроме погашения ипотеки и ремонта жилья средства областного маткапитала можно использовать для покупки авто или сельхозоборудования, на образование детей или на накопительную часть пенсии.

Напомним, 4 октября стало известно, куда жаловаться, если пособия на детей задерживаются.