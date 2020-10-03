В Приангарье возбудили 26 уголовных дел об умышленных поджогах леса

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В Иркутской области в 2020 году возбудили 26 уголовных дел об умышленных поджогах леса; в регионе площадь пожаров составила 226 тысяч гектаров.

Правоохранительные органы по заявлениям лесхоза Иркутской области в пожароопасном сезоне 2020 года возбудили 26 уголовных дел по фактам умышленных поджогов леса и три дела о неосторожном обращении с огнём, в результате которого произошли возгорания в тайге. Об этом в четверг сообщил журналистам министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренёв.

«В текущем году сотрудники лесхоза Иркутской области направили в органы полиции по фактам поджога лесов 26 заявлений. По каждому случаю возбуждены уголовные дела, они находятся в производстве. Кроме того, в трёх случаях были установлены лица, которые занесли по неосторожности огонь в лесной фонд. Это разведение костров. Также возбуждены уголовные дела, сейчас они находятся на стадии судебного рассмотрения», — сказал Петренёв.

Иркутская область — один из главных лесопромышленных регионов России, в Приагарье сосредоточено более 10 % лесов страны. Пожары и нелегальные рубки являются основными причинами гибели иркутской тайги. В 2020 году в регионе лесные пожары произошли на площади 226 тыс. 73 га, что на 85 % меньше, чем в 2019 году.

По словам Петренёва, основными причинами лесных пожаров в Иркутской области являются природные явления, преимущественно грозы, а также человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём и умышленные поджоги. Всего в минувшем сезоне в регионе произошло 923 лесных пожара.

Напомним, российское правительство увеличит в 10 раз штрафы за разведение костров в лесу.