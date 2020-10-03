В России хотят увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России есть много автомобилистов, сотни раз в год нарушающих правила дорожного движения; глава МВД хочет добиться их наказания.

Глава МВД России предложил увеличить штрафы за повторные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева на Совете Федераций.

В первую очередь это касается правонарушенией, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью. По его словам, некоторые автомобилисты сотни раз в год нарушают ПДД, однако никакие штрафы их не останавливают.

“Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", — приводит агентство слова Колокольцева.

Напомним, штраф за парковку на газоне в России резко вырастет.





