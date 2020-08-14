Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Санкт-Петербурге начали выпускать магазинные сумки с картиной новосибирского художника Артёма Лоскутова

сегодня 22:08

Фото из открытых источников

Лоскутов ранее создал оригинал картины, повторяющей флаг Беларуси, используемый оппозицией; производство сумок налажено с минимальным вредом для экологии.

Санкт-Петербургский производитель Polyarus выпускает сумки из использованных рекламных баннеров, что снижает нагрузку на экологию. Сумки предназначены для похода в магазин и призваны заменить пластиковые пакеты. Половина прибыли от продажи сумок пойдёт жертвам белорусских силовиков. Первые сумки с картиной Лоскутова уже можно увидеть на улицах Новосибирска, сообщают местные СМИ.

Ранее Артём продал свою картину «Беларусь» в стиле «дубинопись» за 3 млн рублей, перечислив часть денег белорусской оппозиции. Термин Лоскутов изобрёл сам, как и манеру нанесения изображения – удары полицейскими дубинками по холсту. На сегодня картина «Беларусь» — самое дорогое произведение художника. Сумка с репринтом картины стоит дороже 2000 рублей + оплата доставки.

Протесты в Беларуси идут с 9 августа, когда стали известны итоги президентских выборов.

Напомним, 14 августа ЦИК Беларуси официально признал перевыборы Лукашенко в качестве президента страны.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Беларусь
флаг Беларуси

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80900
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
73460
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31758
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31279
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28735
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27661
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25001
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса