В Санкт-Петербурге начали выпускать магазинные сумки с картиной новосибирского художника Артёма Лоскутова

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Лоскутов ранее создал оригинал картины, повторяющей флаг Беларуси, используемый оппозицией; производство сумок налажено с минимальным вредом для экологии.

Санкт-Петербургский производитель Polyarus выпускает сумки из использованных рекламных баннеров, что снижает нагрузку на экологию. Сумки предназначены для похода в магазин и призваны заменить пластиковые пакеты. Половина прибыли от продажи сумок пойдёт жертвам белорусских силовиков. Первые сумки с картиной Лоскутова уже можно увидеть на улицах Новосибирска, сообщают местные СМИ.

Ранее Артём продал свою картину «Беларусь» в стиле «дубинопись» за 3 млн рублей, перечислив часть денег белорусской оппозиции. Термин Лоскутов изобрёл сам, как и манеру нанесения изображения – удары полицейскими дубинками по холсту. На сегодня картина «Беларусь» — самое дорогое произведение художника. Сумка с репринтом картины стоит дороже 2000 рублей + оплата доставки.

Протесты в Беларуси идут с 9 августа, когда стали известны итоги президентских выборов.

Напомним, 14 августа ЦИК Беларуси официально признал перевыборы Лукашенко в качестве президента страны.